Bakan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı ile görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile telefonda görüştü.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Enerji Bakanı Sayın Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.