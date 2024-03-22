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Bakan Bayraktar, depremzede vatandaşlarla iftar yaptı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Bakan Bayraktar, "Hiçbir şeyden endişe etmeyin, devletimiz burada ve sizlerin yanında. İnşallah konutlar, hızlı yükseliyor ve bir kısmı teslim edildi. Edilmeye devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak ve iftar programına katılmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Bayraktar, Hassa ilçesindeki programlarının ardından Kırıkhan'a geçti. Kırıkhan'da depremzede esnafı ziyaret eden Bakan Bayraktar, Kodallı Mahallesi'nde geçici yaşam merkezinde yaşayan Şehit Hidayet Atmış'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Bayraktar, ziyaretin ardından geçici yaşam merkezinde kurulan çadırda depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından vatandaşlara seslenen Bakan Bayraktar, "Biz bu şehirlerimizi tekrar inşa etmek için, ihya etmek için ve bu şehirlerdeki hayatı normale döndürmek için çalışacağız, gayret edeceğiz. Konutları yapacağız, tekrar ticari hayatı, normal hayatı sağlayacağız. Bizde diğer bakan arkadaşlarım ve ben buradayız. Hiçbir şeyden endişe etmeyin, devletimiz burada ve sizlerin yanında. İnşallah konutlar, hızlı yükseliyor ve bir kısmı teslim edildi. Edilmeye devam edecek. Biz devlet, millet el ele güçlü oldukça, devletlerimizin imkanları büyük oldukça inşallah bunlarla beraber hepimiz sizlere daha iyi şartlar sunmuş olacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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