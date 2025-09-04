Türkiye-Azerbaycan Enerji İş Birliği Gelişiyor

'DÜNYADA ÇOK ENDER RASTLANILABİLİR BİR İŞ BİRLİĞİ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, IV. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu sonrasında ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Bayraktar, forumun 4'üncüsünün düzenlendiğini belirterek, "'Geleneksel Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu' demeye başlayabiliriz. Önümüzdeki yıl bu sefer Azerbaycan'da 5'incisini yapacağımız ve sonraki yıllarda da devam ettireceğimiz çok önemli bir iş birliği mekanizması. Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji iş birliği, dünyada çok ender rastlanılabilir bir iş birliği. Bunun içerisinde 2 ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlayan birçok proje olmasının yanında bir başka özelliği daha var. O da 2 ülke bu iş birliği sayesinde birbirini bir anlamda tamamlayarak, Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliğine çok önemli katkıda bulunuyor. Küresel petrol piyasaları için özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesiyle dünya küresel petrol arzına da çok önemli bir katkıda bulunuyoruz. Çok yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Türkiye doğal gaz şebekesini Suriye'ye bağlama neticesinde şimdi Suriye'nin arz güvenliğini bu anlamda ve Suriye'deki hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak bir projeyi birlikte gerçekleştirdik. Bu anlamda sadece iki ülke için değil aynı zamanda bölge ve başta Avrupa olmak üzere bölgemiz ve dünya için önemli enerji arz güvenliğine çok önemli katkılar sağlıyoruz. O anlamda önemli ve örnek bir iş birliği olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'DİJİTALLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ YILA KADARKİ ÇALIŞMALARDA TEMEL GÜNDEM MADDESİ OLACAK'

Forum kapsamında çalışma grupları olduğunu söyleyen Bakan Alparslan Bayraktar, "Bu çalışma grupları içerisinde madenden enerji verimliliğine, enerji regülasyonlarından iletimine ve hidrokarbonlara kadar birçok alan var. Bugünkü formun özelinde dijitalleşmeyi de çalışma gruplarının en önemli görevi haline getirmiş olduk ve ümit ediyorum önümüzdeki yıla kadarki çalışmalarda bu konu onların temel gündem maddesi olacak. Çünkü dijitalleşme her alanı etkileyecek özellikte bir konu. Çalışma gruplarımız iş forumuyla beraber iş dünyasından da somut, sahadan sesleri dinlediğimiz bir formata kavuşmuş durumda. Dolayısıyla biz burada hem hükümetler, bakanlıklar, ilgili kurumlar arasında iş dünyasını bir araya getirerek çok daha sonuç odaklı bir çalışma haline bu forumu getirmiş durumdayız. Bundan sonraki yıllarda da bu çalışmalarımız devam edecek. Bu forumun özelinde özellikle bugün farklı bir konu ve konuğumuz vardı. COP29'un başkanı buradaydı. O da özellikle iklimle alakalı çalışmalar, COP29 üzerinde elde edilen kazanımlarla alakalı bizleri bilgilendirdi. COP31'e aday olan bir ülke olarak Türkiye için de önemli. Adaylık neticesinde COP başkanlığı Türkiye'ye geldiği durumda iş birliği yapacağımız, tecrübelerinden de istifade edeceğimiz önemli bir alan" ifadelerini kullandı.

'FARKLI BİR BOYUTA GEÇİYOR'

Bu yıl içerisinde somut projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı buna bir örnek. Yine bir forum vesilesiyle temelini Sayın Cumhurbaşkanlarımızın attığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı bu sene içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanlarımızın nezaretinde devreye alınmış oldu. 2 Ağustos'ta Suriye'ye gazın teslimiyle alakalı bağlantının sağlanması ve gazın tedariki halen devam ediyor. Yeni bağlantımız elektrik üretim hatları üzerinden olacak. Yani doğal gazda, petrolde yaklaşık 20 yıla yakın süredir devam eden iş birliğimiz şimdi elektrikle farklı bir boyuta geçiyor" diye konuştu.

'2 ÜLKE ARASINDA ÇOK BÜYÜK BİR UYUM, POTANSİYEL VE PROJELER VAR'

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira dünyada ve ülkemizde elektrik talebinin arttığı, elektrik üretim kaynaklarının farklılaştığı, yenilenebilir enerjinin öne çıktığı bu dönemde özellikle Azerbaycan'daki, Hazar'daki, Nahçıvan'daki yenilenebilir enerji potansiyelinin üretime dönmesi ve üretimden sonra da pazarlara, Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya erişimiyle alakalı çok iddialı hedeflerimiz var. Aramızdaki gönül bağlarını enerji bağlarıyla, iletim, boru, doğal gaz hatlarıyla güçlendiriyoruz. Hakikaten hem 2 ülkeye hem de bölgeye önemli arz güvenliğine katkılar sağlıyoruz. Bu anlamda bu iletim hatlarını Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan arasında tesis ettiğimiz 4'lü yeşil enerji koridoruyla da güçlendiriyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir uyum, potansiyel ve projeler var. Geleceğe dönük çok önemli hedeflerimiz var. İzmir'de SOCAR'ı ve Azerbaycan'ın çok büyük yatırımları var. Bu örnek iş birliği, enerji alanındaki iş birliğimiz bundan sonra da çok güçlü bir şekilde artmaya devam edecek."

'18 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTI'

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise iki devlet arasında enerji alanında büyük ve önemli projelere imza attıklarını dile getirerek, "İzmir'de Aliağa bölgesindeki Petkim ve Star Rafineri gibi diğer Azerbaycan sermayesiyle faaliyet gösteren depolama terminalini de belirtmek lazım. Azerbaycan bugüne kadar Türkiye'de enerji alanında 18 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Geçmişte hayata geçirilen projeler hakkında konuşmuyoruz, geleceğe bakıyoruz. Forum çerçevesinde enerji alanının bütün istikametlerine dokunduk. Bu forum oldukça önemli ve gelecekte de iki devletin hem bölgenin ve beynelmilel seviyede neticeler verecek ki bu istikamette işimizi devam ettireceğiz. Azerbaycan-Türkiye enerji iş birliği stratejik zarurettir" diye konuştu.