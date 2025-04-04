MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

Ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den ABD'ye misilleme
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Bakan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek, bölgesel iş birliği ve ekonomik konuları görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.