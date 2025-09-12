Bakan Bayraktar: 'AK Parti olarak her daim sahada olmanın çok önemli olduğunu inanıyoruz'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Denizli'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz AK Parti olarak her daim sahada olmanın çok önemli olduğunu inanıyoruz. Bu işleri sahada görmek, sahada sizlerle olmak ve sizlerden bazı şeyleri dinlemek bizim için çok daha büyük bir katkı sağlıyor" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Denizli İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Bakan bayraktar, kentteki ilk durağında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Partili milletvekilleri ile Denizli ve ilçelerinde yoğun bir çalışma yapacaklarını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının iki özelliği var. Bir tanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni yüzyılda Türkiye tasarrufumuz, hedefimiz, idaremiz ve sürecimizin ne olduğunu vatandaşlarımıza birebir buluşmak suretiyle anlatmak. Türkiye yüzyılı inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız yolda ülkemizin çok daha güçlü, çok daha büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak çocuklarımıza, torunlarımıza daha ayrı bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak. Dolayısıyla neyi hedefliyoruz, neyi amaçlıyoruz ve bunları nasıl yapacağız, nerede neye ihtiyacımız var bunları sizlerle yani vatandaşlarımızla anlatmamız açısından önemli bir buluşma. Biz AK Parti olarak her daim sahada olmanın çok önemli olduğunu inanıyoruz. Milletvekillerimiz, il başkanı arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ile çok sık bir şekilde Ankara'da bir araya geliyoruz. Bu işleri sahada görmek, sahada sizlerle olmak ve sizlerden bazı şeyleri dinlemek bizim için çok daha büyük bir katkı sağlıyor. Bugün dolu dolu bir Denizli günü için buradayız" dedi.

"İhracata yaklaşık 4,5 milyar dolar bir katkısı olan Denizli bizler için çok önemli"

Denizli'nin Türkiye'nin önemli enerji kentlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Denizli ülkemizin göz bebeği şehirlerinden bir tanesi. Enerji için önemli bir yer. Denizli, enerji ürettiğimiz önemli illerden bir tanesi. Türkiye'nin ekonomi için lokomotif illerinden bir tanesi. Bunu söylerken rakamlara bakarak söylüyorum. 2002 yılında Denizli'de elektrik tüketimi bugüne geldiğimizde 6 kat artmış durumda. Nüfus artışı ve ekonomik, ticari aktiviteleri arttı. Denizli'nin özellikle sanayisi, imalat sanayi ve tekstil sanayisi çok önemli bir ihracat yapan üretim yapan bir yer haline geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisini bu kadar lokomotif bir yeri olan, istihdama katkısı olan bir yer. İhracata yaklaşık 4,5 milyar dolar bir katkısı olan Denizli bizler için çok önemli. Hem Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında biz enerjide neyi hedefliyoruz konusunda vatandaşlarımızla paylaşacağız. Enerjideki sorunlar nasıl çözüm yolları bulabiliriz konuşacağız. Sanayicilerimizle istişare edeceğiz. Bu konuları ilk başta teşkilatımızla bir araya gelip detaylı bir şekilde konuşacağız. Türkiye yüzyılı buluşmaları bizlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden programın sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli Valiliğini ardından ise Denizli Sanayi Bölgesinde bulunan DOSTEK Kolejini ziyaret ederek, Denizlili sanayicilerle bir araya gelecek. - DENİZLİ