Bakan Bayraktar: '2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılıyor olacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı şu anda Karadeniz'den geliyor. Bu rakam seneye 8 milyona çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılıyor olacağız. 15-16 milyar metreküplük bir doğalgazı kendi imkanlarımızla karşılıyor olacağız. Dolayısıyla bu çok önemli bir stratejik değişiklikti ve neticesini almaya başladık" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı düzenlendi. Toplantı, Beyoğlu'ndaki sanayi odasının toplantı salonunda gerçekleşti. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayici ve iş adamları katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerjide ve Türkiye'nin gelecekteki enerji yatırımlarına değinerek, "Türkiye, rüzgarda, güneşte, jeotermalde, biyogazda çok önemli bir potansiyele sahip. Hedefimiz bu potansiyeli en hızlı bir şekilde ekonomimize katmak. Onun için Cumhurbaşkanımızın dünyaya ilan ettiği 120 bin megavata güneşte ve rüzgarda giden bir Türkiye hedefi var. Bugün itibariyle kurulu gücümüz 38 bin megavatta (MW) güneşte ve rüzgarda. 120 bine gidebilmek, önümüzdeki 10 yılda bizim bunu 3 katına çıkarmamız, daha fazla arttırmamız demek. ve bunun için de her yıl en az 7-8 bin MW, 8-9 bin MW güneş ve rüzgar kurulu gücü yapmamız lazım. Dolayısıyla birinci hedefimiz bu ve biz 2025 yılında bu hedefi tutturacağız. Ekim sonu itibariyle 6 bin 700 MW yeni kurulu gücü devreye aldık. İnanıyorum ki Kasım ve Aralık'ta bu rakam 8 binleri, 8 bini biraz daha üzerine çıkmış olacak. Orada da önemli bir katkı, önemli bir kısım aslında sanayicilerimizin kendi öz tüketimleri için yaptığı yatırımlardan geliyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerjide böyle bir yol haritası, böyle bir hedef ve potansiyel var. Yenilenebilir'de yaptığınız yatırım, ithal doğalgazdan üreteceğiniz elektriği daha azaltıyor. Yenilenebilirde yaptığınız yatırım, temiz, yeşil, çevreci bir yakıtla yaptığınız üretim anlamına geliyor. ve yine cari açığı azaltan önemli bir unsur beraberinde getiriliyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerji bizim için fevkalade önemli. Ajandamızın birinci maddesi, stratejimizin merkezinde olan unsur bu" ifadelerini kullandı.

"2024-2030 dönemi, ikinci ulusal enerjide hedefimiz 20 milyar dolar kamu ve özel sektör yatırım yapmak"

Türkiye'nin sanayide, binalarda, ulaştırmada, tarımda aslında ekonominin tüm alanlarında büyük bir iyileşme potansiyeli ve enerji verimliliği hedefi olduğunu belirten Bakan Bayraktar, 2017-2023 yılları arasında Türk sanayisinin önemli bir başarı yakaladığını, 8,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptıklarını söyledi. Bakan Bayraktar, "Yani birinci enerjide yüzde 14 iyileşme sağladık. Şimdi 2024-2030 dönemi, ikinci ulusal enerji verimli eylem döneminde hedefimiz 20 milyar dolar kamu ve özel sektör yatırım yapmak. ve bu sayede yine yüzde 15'lik bir enerji tasarrufu veya enerji kullanımında iyileşme sağlamak. Dolayısıyla enerji verimliliği alanı, gerek verimlilik arttırıcı projeler, diğer teşvik programları ve daha da artarak devam etmesi gereken programlarla, teşviklerle bizim en önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi" diye konuştu.

"15-16 milyar metreküplük bir doğalgazı kendi imkanlarımıza karşılıyor olacağız"

Bakan Bayraktar, "Ümit ediyorum 2026'da biraz petrol ve gaz fiyatları daha makul düzeylerde karşımıza çıkacak. Bu bizim için, sizler için önemli. Dolayısıyla bu iki kalemde de biz açıkçası ezber bozan işler yaptık. En önemli işlerimizden bir tanesi, 2016'dan itibaren milli enerji ve maden politikasıyla Türkiye'nin arama satelisini değiştirmek oldu. ve Türkiye karasında gidilmedik yer bırakmayacağız dedik. Yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı şu anda Karadeniz'den geliyor. Bu rakam seneye bu vakitler inşallah 8 milyona çıkacak, iki katına çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılıyor olacağız. 15-16 milyar metreküplük bir doğalgazı kendi imkanlarımızla karşılıyor olacağız. Dolayısıyla bu çok önemli bir stratejik değişiklikti ve neticesini almaya başladık" dedi.

"Gabar'da yüzlerce kuyudan şu anda günde 80 milyon varil petrol üretiyorlar"

Gabar'dan çıkan petrolün ekonomiye yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir getirisi olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Türkiye'de terörle anılan, kanla, gözyaşıyla, kurşunla, roket sesiyle anılan o topraklarında, o dağlarında, Gabar'da, şu anda yaklaşık 3 bin 600 genç mühendis, sondör, teknisyen kardeşimiz çoğunluğu Şırnak'tan, yüzde 80'li o bölgenin çocukları. Şimdi artık 600-700 kilometrelik yol ağı yapmak suretiyle yüzlerce kuyudan şu anda 80 milyon varil günde petrol üretiyorlar. Bu çok değerli bir şey, hem ekonomik boyutu önemli, yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük bugün itibariyle, ama daha onun ötesinde Türkiye'nin o bölgesinin, yani terörle anılan o bölgesinin terörden arınınca nasıl bir potansiyele sahip olduğunu göstermesi, oradaki insanlara özellikle gençlere ümit vermesi açısından önemli bir proje" diye konuştu.

"Türkiye artık kaya petrolü arayacak"

Kaya petrolünü üreteceklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Yeni döneme dair petrol ve gazla daha farklı hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi, Diyarbakır'da çalışmalarına başladığımız 4 blokta, Türkiye artık ankonvansiyonel yöntemle, çatlatma yöntemiyle kaya petrolü arayacak. Kaya petrolünü inşallah üreteceğiz ve bu da Gabar'dan da daha büyük olabilecek bir potansiyele sahip, bizim için oyun değiştirici etkisi olabilecek. Önümüzdeki birkaç yılda eğer bu yöntemde ısrar edip başarılı olursak da, o potansiyel, başarılı olursak da belki yüzlerce kuyuyla Diyarbakır'ın adeta bir petrol şehrine dönüşeceği bir sürece doğru giriyoruz. Birinci adımımız bu. İkinci adım, Türkiye bütün bu kaynaklarını zorlayarak, Akdeniz'de, Karadeniz'de yeni gemilerimiz var, onlarla aramalara devam ediyor. Ama bulamayabileceğimiz kaynağı veya ihtiyacımız olan diğer kaynağı yurt dışındaki projelerle, Libya'da, Afrika'da, Irak'ta, Orta Doğu'da, Suriye'de, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, farklı ülkelerle ortaklıklar yoluyla ülkemize kazandırmak. Biz Türkiye olarak yurt dışında, bundan sonraki süreçte daha aktif petrol ve doğalgaz aramacılığında olacağız. Kendi ülkemizde yapacaklarımız var ama dışarıda da daha aktif bir şekilde, inşallah doğalgaz ve petroldeki dışa bağımlılığımızı böyle bitirmeye hedefliyoruz" diye konuştu.

"Nükleer Türkiye'nin neredeyse 70 yıllık hayali"

11 Aralık'ta bin 150 megavatlık bir rüzgar projesini ihale edeceklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Nükleer Türkiye'nin neredeyse 70 yıllık hayali. Nükleer enerji, nükleer endüstrisi, hakikaten ülkemiz için, ülkemizin sanayisi için de çok önemli. Nükleer sadece elektrik, elbette ki elektrikten ibaret değil. Medikal sektörde önemli, tarımda kullanılıyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak açısından önemli. Ama özellikle enerji talebimizi, elektrik talebimizi karşılamak açısından, Akkuyu'da yapımı devam eden dört reaktör bizim için hayati önemi var. İnşallah yeni reaktörlerle Türkiye'ye, 2050'yi hedefliyoruz. 12 tane büyük konvansiyonel reaktör, bunun 4'ü Ak Kuyu'da, Sinop'ta ve Trakya'da olacak. ve bunlara ilave eden 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörlerle Türkiye'ye bir hakikaten nükleer enerjiden tamamen istifade edebilen elektrik üretiminin en az yüzde 10'unu 15'ini nükleerden karşılayan bir ülke olmak durumunda. Bugün dünyada 31 ülkede 400'ün üzerinde reaktör var. Yeni 15 ülkede 63 yeni reaktör yapılıyor, bunun dördü ülkemizde yapılıyor. 11 Aralık'ta bin 150 megavatlık bir rüzgar projesini ihale edeceğiz. Orada da önemli yatırım fırsatları olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL