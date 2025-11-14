Bakan Bak: Yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olmasına kararlılıkla devam edeceğiz (2)

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL 42 İLA 50 ARASINDA YURT KAPASİTESİNİ SİSTEME SOKACAĞIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bak, milletvekillerinin yurtlar ile ilgili sorularını yanıtlayarak, "Bu yıl sunumda da ifade ettiğim gibi, yurt kapasitesinde 1 milyonun üzerine çıktık. Yurt inşaatlarımız da artarak devam ediyor. Önümüzdeki yılın planlamasını yaparken talepler var, onları da değerlendiriyoruz. Öğrenci sayısına, kaydına ve buna bağlı olarak yapımı devam edenler inşaatlar tamamlandığında 42 ila 50 bin arasında yurt kapasitesini sisteme sokacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bu yurtları yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da tabii, bu kapasiteyi öğrencilerimizin çok daha rahat ortamlarda konaklamaları için de hayata geçirmek istiyoruz. Biz öğrenci kontenjanları ile ilgili YÖK Başkanı, Mili Eğitim Bakanlığıyla görüşüyoruz. Bu öğrenci kontenjanlarının gözden geçirilmesi gerekiyor, talep edilen mesleklerle alakalı güncellenmesi gerekiyor. Bununla ilgili YÖK Başkanı da açıklama yaptı, biz de bunu ifade ettik. Ülkemizin geleceğin bu çok çok önemli, iş planlaması; hem teknik eleman açısından hem de diğer hususlar açısından bu planlama önemli" ifadelerini kullandı. Bakan Bak ayrıca, KYK yurtlarının periyodik olarak denetlendiğini ve afetlere karşı tedbirlerin alındığını ekledi.

'BURSU BÜTÇE İÇERİSİNDE ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

KYK burslarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri değerlendiren Bak, yeni bütçe planlamasında 2026 yılı için yeni bir rakam belirleneceğini söyledi. Bakan Bak, "Bazı karşılaştırmalar oldu, mutlaka bunlar doğrudur; şartlarımıza göre eleştirilebilir, eksiklikler vardır ama biz de bursu bütçe içerisinde artırmaya çalışıyoruz, talep ediyoruz. Özellikle, barınma noktasında, 'Büyükşehirlerde sorun var' deyip 'İstanbul'daki kapasitemizi 59 bin olarak söylediler' Ocak ayında açacağımız Başakşehir, Topkapı, Zeytinburnu ve diğer açacağımız yurtlarla beraber bu rakam 79 bine çıkacak. Dolayısıyla, yapmaya da devam ediyoruz, biraz evvel saydım, planlamalarda da var, en az 40 tane de planlamada var ve yenileme var. Dolayısıyla, öğrencilerimizin tabii sizlere gelen şikayetleri var; bunlar bizim görevimiz, bunları alıp düzenlemek ve yönlendirmek; mutlaka bu önemli bir husus, ifade etmek istediğimiz şeylerden bir tanesi. Ayrıca biz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla ve YÖK Başkanımızla da görüşerek özel üniversitelerin kapasitelerinin yüzde 15'ine, hatta yüzde 20'sine yurt yapmaları noktasında bir zorunluluk getirmek için planlama yapıyoruz" diye konuştu. Üniversite kontenjanlarının gelecek yıl azalacağını ifade eden Bakan Bak, öğrencilerin barınma konusunda daha da rahatlayacağını söyledi.

'FUTBOLDA, 'TEMİZ ELLER OPERASYONU' DİYEBİLİRİZ'

Bakan Bak, yasa dışı bahis ile ilgili yaptıkları çalışmaları vurgulayarak, "Bakanlık olarak, yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili, 'Player ID' dediğimiz kimlikle oynama şartını getirdik. Dolayısıyla, bunun iki sebebi var; kimin banka hesabıyla ne oynadığını takip edebilmek. Diğeri ise 18 yaşından küçüklerin buna, sisteme girememesi çünkü direkt girdiğiniz zaman MERNİS kontrol ediyor bu şahsın şeyini sistemde. Bununla ilgili yaklaşık 1 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında çalışıyoruz; MASAK, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile birlikteyiz. Ayrıca Hazine ve Maliye beraber toplantılar yaptık, sonra da bir değerlendirme yapıldı. 29 Eylül'de de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı, 'Yasa dışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız.' ve bununla ilgili eylem planını anlattı ve 1 Kasım'da da, 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı', 2025-2026 konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 1 Kasım 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandı ve hepimize görevler verildi, biz de takip ediyoruz. Futbol Federasyonunun yaptığı uygulamaya baktığımız zaman aslında bunun üzerine 1,5 yıldır çalışıyoruz. Adalet, İçişleri Bakanlığıyla beraber yaptığımız çalışmalarda pek çok yasa dışı bahis ve kara para işleriyle uğraşan sitelerin kapatılmasından tutun, pek çok yasa dışı bahisle veya kara parayla ilgili operasyonlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Yani futbolda, 'Temiz Eller Operasyonu' diyebiliriz, temiz futbol istiyoruz, temiz spor istiyoruz. Bu işin içerisinde kim ne yaptıysa ve hesabı mutlaka sorulacaktır, devletimiz bu noktada kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bak ayrıca TÜBİTAK ile ortak yürüttükleri yapay zeka sistemleriyle yasa dışı bahis sitelerinin anlık tespiti ve kapatılması noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Bak'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 14 Kasım saat 10.00'da toplanmak üzere kapattı.