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Bakan Bak, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın A Milli Takım sporcusu Merih Demiral için verdiği 2 maç men kararını kınadıklarını belirtti. Bakan Bak, kararın haksız ve yanlı olduğunu ifade ederek hukuki yollardan hakkın aranacağını söyledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), A Milli Takım sporcusu Merih Demiral için verdiği 2 maç men kararını kınadıklarını belirtti.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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