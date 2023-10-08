- Bakan Bak; "Türkiye Yüzyılı hedefine gençlerimizle yürüyeceğiz"

ERZURUM - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum programı çevresinde Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)Erzurum Şubesi'nin yeni hizmet binası açılışına katıldı.

MTTB Erzurum Şubesi'nin yeni hizmet açılışı yapılan programda Erzurum Şube Başkanı İbrahim Hakkı Algan, MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer konuşma yaptı.

"Gençlerimizi yetiştiriyoruz ve güçlendiriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Türk Talebe Birliği'nin Türkiye'de gençliğin şekillenmesinde, bu günlere gelinmesi de önemli görevler almış bir örgüt olduğunu belirterek, şöyle konuştu "Milli Türk Talebe Birliğinde yetişenlerin bize verdiği en büyük güçlerden bir tanesi de bu ülkenin gençlerinin her alanda başarılı olabileceğidir. Buradan yetişen Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde neler yapıldığı, hangi engellerin aşıldığı, tek tek ifade edildi. Daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye Yüzyılı hedefimiz var. Bu Türkiye Yüzyılı hedefine işte bu gençlerle yürüyeceğiz. Milli Türk Talebe Birliğindeki gençlerle, İlim Yayma Vakfındaki gençlerle yürüyeceğiz. Bu ülkenin gençliğiyle beraber yürüyeceğiz. Gençlerimizi sanattan kültürden, siyasetten, teknolojiden her alanda öğretiyoruz, geliştiriyoruz, taşıyoruz ve gelen güçlü bir gençlik var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'yi taşıyacak güçlü bir gençlik geliyor"

"Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'deki gelişmeleri değerlendirirken, "Orada işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarmaya çalışan ve bu işgal ne zaman bitecek diye onlarca yıldır bekleyen açık ya da kapalı mahpus durumda bekleyen Filistinli mazlum kardeşlerimizin acısının artmakta olduğunu görüyoruz. Mescid-i Aksa üzerindeki zulmün büyümeye devam ettiğini görüyoruz ve bu zulmün en kısa zamanda son bulmasını Rabbimizden diliyoruz. Filistinli kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz ve İsrail zulmünün bitmesini umut ediyoruz. MTTB işte bunun için çalışan, bunun için ve buna uygun nesiller yetiştirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşumuz, bir gençlik kuruluşumuz, nice lider gençleri bünyesinden yetiştirmiş, Cumhurbaşkanımızın da içinden çıkıp geldiği bir talebe birliğimiz. Dolayısıyla ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı diyoruz. Cumhurbaşkanımız bize Türkiye 100 yılı diye bir hedef gösterdi. Türkiye yüzyılı hedefi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyaya damgamızı vurmak demek." dedi.

Konuşmalardan sonra Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)Erzurum Şubesi'nin Terminal Caddesi üzerinde bulunan yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.