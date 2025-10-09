Bakan Bak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'a Gazze ateşkesi teşekkürü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malta'da düzenlenen Avrupa Konseyi 10. Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Bakan Bak, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Avrupa Konseyi 10. Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı, Malta'nın Valetta şehrinde gerçekleştirildi. Konferansta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da yer aldı. 8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansa her ülkeden birer gençlik delegesi de katıldı.

Bakan Bak, "Demokrasi için Gençler: Gençliğin Perspektifleri Eylemde" başlığıyla gerçekleştirilen konferansta konuşma yaptı. Bakan Bak, Avrupa Konseyi'nin, kuruluşundan bu yana insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olarak ortak ilke ve değerleri korumaya yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.

Gençleri yalnızca politikaların faydalanıcıları olarak değil, politikaları şekillendirmeye aktif katılım sağlayan kişiler olarak gördüklerini ifade ederek, "Gençlerin aktif katılımı, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve barışçıl toplumların inşasının teminatıdır. Avrupa Konseyi'nin liderliğinde hazırlanan "Gençlik Perspektifi Referans Çerçevesi", ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Gençlerle düşünmek, gençlerden ve gençlerle birlikte öğrenmek, gençlerle birlikte katılmak ve gençlerle ve gençler için harekete geçmek üzerine inşa edilen bu belge, gençleri olumlu değişimin proaktif ortakları olmaya teşvik etmektedir" dedi.

"Ulusal Gençlik Politikası Belgemizi yakında ilan edecek ve yayımlayacağız"

Türkiye'deki gençlik politikalarından bahseden Bakan Bak şöyle konuştu:

"Ülkemizde Ulusal Gençlik Politikamızı yenilemek ve güçlendirmek doğrultusunda azimli bir adım attık. Gençlerin görüş ve beklentilerinin doğrudan politika yapımına yansıtılmasını sağlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde gençlik kuruluşları, STK'lar, öğrenci kulüpleri ve genç bireyleri bir araya getirerek yerel çalıştaylar düzenledik. Bu geniş katılımla birlikte, binlerce genç fikir, görüş ve önerilerini doğrudan paylaştı. An itibariyle bu kapsayıcı sürecin aşamasındayız ve gençlerin bizatihi kendisiyle hazırlanan bir yol haritası olan yeni ve güncellenmiş Ulusal Gençlik Politikası Belgemizi yakında ilan edecek ve yayımlayacağız. Türkiye genelinde gençler, iklim projelerine liderlik ederek, dijital dönüşüme yön vererek, daha kapsayıcı topluluklar inşa ederek ve güçlü bir gönüllülük ağı oluşturarak çok önemli fikirlerle öne çıkmıştır. Gençleri dinler ve onlara yer verirken onlar yalnızca endişelerini dile getirmiyor, aynı zamanda toplumlarımıza gerçek çözümler ve yeni stratejiler sunuyor."

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

Bakan Bak, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, "İmkan ve umuttan bahsederken bazı gençlerin çektiği derin acılara sırtımızı dönemeyiz. Bu durum, hiçbir yerde Gazze'deki kadar yürük parçalayıcı değil. Tüm bir nesil güvenlik, eğitim ve sağlık ile daha iyi bir geleceği hayal etmek gibi basit bir haktan mahrum bırakılarak çatışma altında büyüdü. Sahip olduğu insan hakları ve dayanışma değerleriyle birlikte Avrupa Konseyinin, Gazze'deki gençlerin umutlarını diri tutmak adına daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz. Küresel Sumud Filosu, siyaseten çıkmaza girildiğinde barışçıl dayanışmanın sınırları aşabileceğini bizlere gösterdi. Zorluklara karşı teslim olmamayı ifade eden Sumud ruhu, bir gün onur ve huzur içinde yaşayabilmeleri adına Gazzeli gençlerin yanında durmamız için hepimize bir çağrıdır. Çünkü, nerede yaşıyor olursa olsun, her genç güvenliği, imkanlara erişimi ve kendi geleceğini şekillendirme şansını hak ediyor" diye konuştu.

Konferansta gençlerin yönetim sürecine katılımının artırılması kararlaştırıldı

Avrupa Konseyi 10. Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansında, Reykjavik Bildirgesi'nden bu yana yaşanan gelişmeler değerlendirilerek Avrupa gençlik politikasının önümüzdeki yıllardaki ana yönelimleri belirlendi.

Demokratik yapıların direncini güçlendirmek adına gençlerin katılımını artırmak, özellikle de politika yapım süreçlerine gençlerin bakış açılarını dahil etmek için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Konferansta, aynı zamanda, gençlik alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Avrupa gençlik politikalarına ile Avrupa Konseyi gençlik sektörüne yön verilmesi açısından bir platform oluşturuldu.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla, gençler ile karar alıcılar bir araya getirilerek anlamlı bir diyalog kurulması ve somut sonuçlar doğuracak kararların alınması sağlandı. - ANKARA