Bakan Bak'tan CHP'ye Kırmızı Kart Cevabı: 'VAR'dan Döner'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine gösterdiği 'kırmızı kart' protestosuna esprili bir şekilde yanıt vererek salonda gülüşmelere neden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "VAR'dan döner. Millet size kırmızı kart gösterdi" şeklindeki cevabı salonda gülüşmelere sebep oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da CHP Grubu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında güldüren anlar yaşandı. Komisyon salonuna girdikten sonra milletvekilleri ile selamlaşmak için muhalefet sıralarına gelen Bakan Bak'a CHP Grubu "kırmızı kart" göstererek protesto etti. Bunun üzerine Bakan Bak, CHP Grubu'na "VAR'dan döner, millet size kırmızı kart gösterdi" şeklinde cevap verdi. O anlar salonda gülüşmelere sebep oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
