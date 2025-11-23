Haberler

Bakan Bak: Spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız
Güncelleme:
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Geçen yıl yapılan faaliyetlerle Sivas'a 76 bin sporcu, ailesi ve antrenörü gelmiş. Bir nevi turizm ve aynı zamanda spor. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında görüyoruz. O yüzden spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra vali Yılmaz Şimşek'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bak ardından AK Parti İl Başkanlığı ve Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Bakan Bak, Sivas Spor Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

'TÜRKİYE SPORDA BİR DEVRİM YAŞIYOR'

Burada konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, ben onun danışmanıydım. Birlikte çalışmıştık ve pek çok projeye talimatı şuydu; İstanbul'daki mahallelere, bulunduğunuz her yere spor tesisi yapın, halı saha yapın, basketbol tesisi yapın ve gençleri spora yönlendirin. Dolayısıyla Türkiye sporda bir devrim yaşıyor. Son 23 yılda 41 tane stadyum yapıldı. Bunlardan bir tanesi de burada. Sivas 4 Eylül Stadyumu ve bunun gibi pek çok stadyumlar var. Bunun neticesinde, Türkiye İtalya'yla beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat gençlerimize spor tesisleri yapacağız, gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız" diye konuştu.

'TÜRK SPORU ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR'

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda başarılı adımlar atıldığını belirten Bak, "Türk sporu önemli adımlar atıyor, önemli yatırımlar yapıyor. Burada Yıldız Dağı var, burada kar yağıyor, 3-4 ay kullanılıyor ama bunun dışında da orada tesisler var. O tesisleri daha etkin kullanmak için Valimizin, Abdullah Güler beyin ve milletvekillerimizin önerisi oldu; 'Buraya bir salon yapalım, diğer branşlar da kullansın' dediler. İnşallah oradaki yerin etüdünün değerlendirmesini yapacağız. Oraya da bir salon kazandıracağız. İl Müdürümüzün verdiği rakama göre; geçen yıl yapılan faaliyetlerle şehre 76 bin sporcu, ailesi ve antrenörü gelmiş. Bir nevi turizm ve aynı zamanda spor. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında görüyoruz. O yüzden spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. 'Terörsüz Türkiye' için sporu etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Ferdi Sporlar Merkezi ile Tenis Kortları'nın temeli atıldı.

