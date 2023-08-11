Bakan Bak: "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz"

BURDUR Şehir buluşmaları çerçevesinde Burdur'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti il Başkanlığı'nda yaptığı konuşmasında; "Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğine bekliyorlardır. Buna yönelik planları vardır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz." diyerek seçimleri kaybedeceklerini söyleyenlere yanıt verdi. Ayrıca Bakan Bak Türkiye'de yapılan spor yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti.

Geri de bırakılan14 ve 28 Mayıs Seçimlerinin ardından düzenlenen yeni kabine sonrası göreve getirilen Bakanlar hem halkla bir araya gelmek, hem de önümüzde ki sene yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladı. Şehir buluşmaları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'da bugün Burdur'daydı. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak'ı Burdur Valisi Ali Arslantaş ve protokol üyeleri karşıladı. Valilikte Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bak daha sonra burada Burdur'da ki Spor Yatırımlarını Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Top Dikim Atölyesini ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradan Burdur Ak Parti İl Binasına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burada partililer ile bir araya gelerek burada partililer ile toplantı gerçekleştirdi.

Ak Parti İl Binasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ; "AK Parti iktidarları Cumhur İttifakıyla beraber bu en son seçimlerde hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanı seçiminde büyük bir zafer kazandı ve millete hizmet yolunda yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte de artık hem teşkilatlarımıza teşekkür etmek, teşkilatlarımızla bir arada olmak amacıyla AK Parti Genel Merkezimizin planladığı buluşmaları yapıyoruz. Bu şehir buluşmaları çerçevesinde de bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı ve siyasetçilerimizi sahaya gönderdik. Sahada çalışmalar yoğun bir şekilde başladı. Tabii çok önemli ve çekişmeli geçen bir seçim ardından Türkiye yeniden istikrarı, güveni ve geleceğe doğru güçlü adımlarını seçtik. Milletimizin ferasetine, aziz milletimizin ferasetine saygı duyuyoruz. Bize verdikleri destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na verdikleri destekleri için şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini devraldık" dedi. Daha önce altmış beşinci hükümette de görev yaptığını hatırlatan Bakan Bak," Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sağdayız. Bugün pek çok gelen arkadaşlarımız sahada. Bu devam edecek. Biz AK Parti olarak bir seçim bittiği zaman ertesi gün yeni seçime hazırlanan bir partiyiz" dedi.

Gençliğe ve spora çok büyük yatırımlar yaptık.

Türkiye Yüzyılı çerçevesinde gençliğe ve spora çok büyük yatırımlar yaptığını dile getiren Bak; "Sayın Cumhurbaşkanımız hem sporun içerisinden gelen bir lider hem de gençlere teşkilata, gençlerin sorunlarına eğilen bir lider. Biz de bu projeler çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle, halı sahalarını, çim sahalarını, yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salon atletizm pistleriyle ve her zaman gurur duyduğumuz büyük tesislerle, yaptığımız spor hamleleriyle Türkiye'nin dört bir yanında donattık. On binin üzerinde spor tesisimizde hizmet ediyoruz. Artık mahallelere, köylere sahalar yapıyoruz. Bunu sporu tabana yaymak için çaba harcıyoruz." dedi.

Burdur'da ki spor yatırımlarına elimizden gelen desteği vereceğiz

Valilikte yapılan toplantıda Burdur'da ki spor yatırımlarını değerlendirdiklerinden söz eden Bak; " Bazı yerlerde ek ödenek talepleri var. Onlarla ilgili gerekli talimatları vereceğiz. Sonra yurtlarla ilgili talepler var. Salda'da biten bir yurdumuz var onun yanında bir birkaç yerde de tesislerimizin devam ediyor. Yeni tesis talepleri var. Gazi Atatürk stadıyla projesiyle ilgili tribündeki sorunlar nedeniyle projesiyle ilgili talepler var. Bunların hepsi yerinde tespit etmek için geldik. Yatırımları konuştuk neler yapabiliriz. Kadın girişimcilerimizin yaptığı el dikimi top imalatı var. Güzel bir konsept. Onu üniversite almış. Toplumsal bir olguya dönüştürmüş Faydasına, erin hanımlarının faydasına bir projeye çevirmiş. Orada merkezde yaklaşık 15-20 bayanın koordinasyonunda kooperatifte ve evlerdeki üç yüz elli kadınımızın katkılarıyla onlara bir gelir kaynağı da sağlayacak bir yapı oluşturmuş. Gerçek o önemli katkı veren bir şey. Sosyal bir yapı oluşturmuş. Onu da ziyaret ettik. Onlarla ilgili ve bazı talepler oldu. Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın zaten alanında olan konular olduğu için de onlara destek olacağımızı ifade ettik. Onları da değerlendireceğiz" diye konuştu.

Şu anda önceliğimiz deprem bölgesi

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için canla başla çalıştıklarını ifade ederek önceliği oraya verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; " 6 Şubat depremlerinde 52 bine yakın vatandaşımızı kaybettik ve 120 binin üzerinde yaralımız var. Hükümet olarak şu andaki en önemli önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması ve oradaki konut üretimi ve onunla beraber sanayinin kalkındırılması ve yaraları süratle sarmak. Dolayısıyla biz de deprem bölgesinde bakanlar olarak gidiyoruz. Oradaki kendi alanımızla ilgili konuları yerinde tespit edip yatırımları yönlendiriyoruz ve takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz

Türkiye yüzyılı çerçevesinde yapılan spor yatırımlarının meyvelerini topladıklarını ve sporcuların yarışmalardan madalyalarla döndüğünü de dile getiren Bak; "Tabii Türkiye'nin dört bir yanına müthiş tesisler yapıldı. Bu tesislerin sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Malumunuz art arda madalyalar, şampiyonluklar geliyor voleybolcularımızın başarıları geliyor. İşte boksörlerimizin haltercilerimizin, güreşçilerimizin başarıları ortada. Dolayısıyla ülkemizin gençlik politikaları ve yaptığı yatırımlar güçlü bir gençliğin geldiğini gösteriyor. Üniversitelerdeki öğrenci sayımızda üniversitelerdeki gençlerimizin potansiyeliyle ve teknolojik alanda, başta TEKNOFEST olmak üzere teknolojiyi yorumlayan gençlerimize çok güçlü bir dip dalgayla bir güçlü bir gençlik geliyor. Bunun yanına tabii milli manevi değerleri olan, ülkesini seven, vatanını seven gençlerimizin katılımıyla beraber güçlü bir Türkiye geliyor. Geleceğe güvenle yürüyen Türkiye yüzyılında bölgede güçlü bir ülke söz konusu." dedi.

Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz

Geçtiğimiz seçimlerde herkesin onlara kaybedeceksiniz demesine aldırış etmeden çalışmalarına devam ettiklerini ve milletin bunu görerek bunu söyleyenlere gereken cevabı verdiklerini belirten Bakan Bak şöyle devam etti: "Ben yaklaşık 11 yıl NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu başkanlığı yaptım mecliste. 1 yılda bakanlık yaptım Bu süreç içerisinde dünyanın değişik ülkelerindeki parlamenterlerle bir araya geldik. ve en son bu seçim öncesinde karşılaştığımız tabloda bir iki anekdot söylemek istiyorum. Bu noktada gerçekten AK Parti'nin kaybedeceğini, Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğine bekliyorlardı. Buna yönelik planları vardır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Aziz milletimizin ferasetine çok çok önemli ve güçlü. Bunu gördük yine sandıkta milletimiz istikrarın, güvenin ve büyüyen güçlü Türkiye'yi seçti. Öyle inanmışlardı ki bana soruyorlardı "Seçim ne olacak sayın vekilim?" diye. Biz dedik, kazanacağız. ya nasıl olur diyorlar, kamuoyu anketleri şöyle, şu şöyle, bu böyle. Yok diyorum. Biz kazanacağız. Çünkü biz çalışıyoruz vatandaşımızla beraberiz biz birilerinden talimat almayız. Biz sadece milletten talimat alırız. Millet kime ne yapacağını çok iyi bilir. bunlarla defalarca görüştüm. Her şey önemli diyorlar. Bu sefer kaybedeceksiniz. İşte bu sefer AK Parti kaybedecek. Bu sefer Erdoğan kaybedecek. Hep bunları yaklaşık iki üç yıl söylediler.Tabii ilk etapta da 14 Mayıs'ta parlamento belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalmıştı. Yine bir toplantıya gittim ben heyet başkanı olarak. Oraya teşkilatlarımızın bize verdiği güçle Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki çoğunluğuyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda elde ettiği 49 nokta 6 oy oranı söyledik ve ikinci turda 52, 53 biteceğini ifade ettim. Bunları anlatıp ve şunu söyledim. Onların yaptığı hesaplar değil, milletin yaptığı hesaplar önemli. Adam kazandı. Yani milletin adamı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti ittifakı kazandı. Bunları da ifade ettik. Defalarca söyledik. ve yenilenen güçlü bir parti. 21, 22 yıldır bu ülkede millete hizmet etmek yolunda devam ediyor".

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Burdur programı STK'lar ile toplantı, genç sporcular ve antrenörler ile buluşma ve esnaf ziyareti ile devam edecek.