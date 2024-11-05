Bakan Bak: Lisanslı sporcu sayımız 16 milyon 678 bine yükseldi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spordaki yatırım ve altyapı çalışmalarımız sonucunda 2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı Ekim 2024 tarihi itibarıyla 16 milyon 678 bin 264'e yükselmiştir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. DEM Parti milletvekillerinin yer almadığı komisyon toplantısında muhalefet sıralarına, 'Kayyum bütçesine hayır' ve 'Kayyuma değil halka bütçe' şeklinde dövizler koyuldu. Muhalefet milletvekillerinin, Türkiye siyasetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 yılı bütçesine ilişkin görüş ve önerilerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bütçeye ilişkin sunum yaptı.

'GENÇLERİMİZE GÜNCEL BİLGİ VE DONANIM KAZANDIRIYORUZ'

Bakan Bak, gençlik ve spor alanında yapılan yatırımları anlatarak, "Gençlerimize teknoloji ve inovasyon alanlarında en güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle gençlik merkezlerimizde Deneyap Teknoloji Atölyelerini kurduk. Bugün, 81 ildeki 104 atölyede sürdürülen 'Deneyap Türkiye' eğitim modeli ile gençlerimize girişimcilikten eleştirel düşünmeye, karmaşık problem çözmeden liderlik becerilerine uzanan geniş bir yelpazede yetkinlikler kazandırıyoruz. Bu yıl TEKNOFEST için Gençlik Merkezlerimizden tam 10 bin 174 rekor başvuru aldık. 29 kategoride 101 takımımızla Adana'daydık. 14 takımımız da dereceye girdi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine gençlerimizle birlikte güçlü bir destek veriyoruz. Teknoloji atölyeleri, kodlama, yapay zeka eğitimleri, teknoloji ve inovasyon kamplarıyla ülkemizin teknoloji yolculuğuna nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz" diye konuştu.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE EN GÜÇLÜ ÖNLEYİCİ UNSUR, SPORDUR'

Gençlerin zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak bir hayat yaşamaları için bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Bak, "Bağımlılıkla mücadelede en güçlü önleyici unsur, spordur. Bu mücadelede sporu etkin biçimde kullanmak için topyekun katılım göstermeliyiz. Bu vesileyle anne-babalara, çocuklarını spor tesislerimize mutlaka getirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımız, ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettiler. Ülkemizden 101 milli sporcunun mücadele ettiği bu büyük arenada, 3 gümüş, 5 bronz toplam 8 madalya kazandık. Paris 2024 Paralimpik Oyunları ise sporcularımızın azim, cesaret ve inançla yazdığı unutulmaz bir başarı öyküsüne dönüştü. Ay yıldızlı formamızı taşıyan 94 milli sporcumuz, toplam 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere 28 madalya kazanarak Türkiye'nin Paralimpik Oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştılar. Spordaki yatırım ve altyapı çalışmalarımız sonucunda 2002 yılında 278 bin 047 olan lisanslı sporcu sayısı Ekim 2024 tarihi itibarıyla 16 milyon 678 bin 264'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 97'SİNİ YURTLARIMIZA YERLEŞTİRDİK

Gençlerin barınma ihtiyacının karşılanması için yurt hizmetlerini güçlendirdiklerini söyleyen Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla milletimizin hizmetindeyiz. Gururluyuz; çünkü bu devasa kapasite artışı ile yüzde 445 oranında bir büyüme sağlayarak dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. ve bugün gençlerimizin barınma ihtiyaçlarına yüksek bir başarı oranı ile karşılık verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik. Yurtlarımızı öğrencilerimiz için sadece bir barınma alanı değil, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen modernize edilmiş ve otel konforunda yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Spor etkinlikleri, konserler, tematik kamplar, söyleşiler, atölyeler, kurslar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, 2024 yılı boyunca 954 bin 226 öğrencimize aylık 4 bin 950 TL beslenme yardımı sağlanarak yemek ihtiyaçları hijyen koşullarında, sağlıklı ve dengeli menülerle karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerimize kredi ve burs desteği sunmaya devam ediyoruz. Başvuru yapan öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumu, gelir durumu ve öğrencinin başarı durumları 12 kamu kurumundan araştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, talep eden öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin burs-kredi miktarı 2 bin TL'dir. Yüksek lisans öğrencilerine bu miktarın iki katı, doktora öğrencilerine ise üç katı ödeme yapıyoruz."

Bakan Bak, Bakanlığının 2025 yılı için öngörülen bütçesinin ise 231 milyar 922 milyon 274 bin lira olduğunu söyledi.