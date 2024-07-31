Bakan Bak, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı lanetledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı lanetleyerek, Filistin halkına başsağlığı dileklerinde bulundu. Bak, İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını kınadığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı lanetleyerek, Filistin halkına başsağlığı diledi. Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in özgürlük davasının öncülerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin bu sabah Tahran'da şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İsrail'in bu insanlık dışı, haince saldırısını lanetliyor, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.