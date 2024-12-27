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Bakan Bak: "'Ben yaparım' diyeceksiniz"

Bakan Bak:
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bir genç olarak en önemli hususlardan bir tanesi özgüveninizin olması. Özgüveninizi yansıtmanız lazım. 'Ben bunu yapamam', böyle bir şey yok. Dünyada bunu asla kabul etmeyeceksiniz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bir genç olarak en önemli hususlardan bir tanesi özgüveninizin olması. Özgüveninizi yansıtmanız lazım. 'Ben bunu yapamam', böyle bir şey yok. Dünyada bunu asla kabul etmeyeceksiniz. 'Ben yaparım' diyeceksiniz" dedi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak yapımı devam eden Ardeşen Gençlik Merkezi ve havuz inşaatı ile Çayeli yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Isparta'daki helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun ailesinin Çayeli ilçesindeki evine taziye ziyaretinde de bulunan Bakan Bak, ardından Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katıldı. Bakan Bak burada yaptığı konuşmada, gençlere nasihatlerde bulundu. Bir genç için en önemli şeyin özgüven olduğuna vurgu yapan Bakan Bak, "Gençlik bizim ülkemizin en büyük gücü, en büyük kaynağımız. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Amacımız bunu daha güçlü hale getirmek, konuşan, katılımcı, fikirlerini aktaran gençlerin söylemlerini dinlemek. Gençlik merkezlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında. Yaklaşık 580'e yakın gençlik merkezimizde ve sayıları 300'ün üzerinde olan üniversitelerde kurduğumuz genç ofislerimizde gençlerimizle de bir aradayız. Biz bakanlığımızın yaptığı politikaları anlatıyoruz, gençler için neler düşündüğümüzü anlatıyoruz. Onların katılımlarıyla sorunları, fikirleri ortaya koyuyoruz. Bir genç olarak en önemli hususlardan bir tanesi özgüveninizin olması. Özgüveninizi yansıtmanız lazım. 'Ben bunu yapamam', böyle bir şey yok. Dünyada bunu asla kabul etmeyeceksiniz. 'Ben yaparım' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de seçilme yaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18'e düşürüldüğünü hatırlatan Bak, "Biraz şanslıydım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, Kasımpaşa'da büyüdüm. Ben çok şey öğrendim. Yanında bir çırak olarak yetiştik. Hem siyasette hem sivil toplum kuruluşları içerisinde, hem sporda, her anlamda birlikteydik. Bize çok şeyler öğretti, çok şeyler öğrendik. Gençler için çok şeyler yaptı, yapmaya devam ediyor. Siyasette gençlerin önünü açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçilme yaşı 30'du 25'e indirdi, sonra 18 dedi. Yani 18 yaşında hem seçme hakkınız var hem seçilme hakkınız var. Parlamentoda genç milletvekilleri, onların anlattıkları, söyledikleri var. Üniversitelerimizin sayısını arttırdık. Gençlerimiz daha fazla okusun, daha fazla bu hayatın, teknolojinin, gelişimin peşinde olsun. Ben yurt dışına giderken bana söylediği bir söz vardı; 'Bize lazım olanları al, gerisini bırak ve özgüvenini asla yitirme'. Çalıştığımız ortamlarda, staj yaptığımız ortamlarda mühendisler vardı. Ben de orada staj yapıyordum ve bir şeyler sordukları zaman 'Ben yaparım' diyordum. Ben anlatıyordum, 'Ben de iyi mühendisim, Türk mühendisleri de iyi.' İşte 'Almanlar iyi yapar, İngilizler iyi yapar'. Hayır, biz iyi yaparız, bizim mühendislerimiz daha iyi yapar, bizim gençlerimiz daha iyi yapar. Biz enerji doluyuz. Gençler olarak bu içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız. Gönüllülük ateşini yakmalıyız. İnsanlarımızı sevmeliyiz. İşte biz böyle bir milletiz. İşte bize bunları öğretiyorlar. Öğrenmemiz lazım. İşte gençlerimizi biz burada konuşuyoruz; fikrinizi söyleyin, katılımcı olun, eleştirin, söyleyin. Hepsi toplumun faydası için. İşte bunlar çok önemli" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisine katkının yüzde 20'den yüzde 80'lere Türk gençlerinin 'Ben yaparım' demesiyle çıktığının altını çizen Bak, "Dünyada daha önce savunma sanayiinde biz gerideydik. Yüzde 20 oranındaydı bizim katkımız. Neden, 'Yapamayız biz, Amerikan ordusu yardım etsin, şundan hazır alalım, bunu böyle yapalım'. Sonra ne oluyordu, bir operasyon, bir şey olduğu zaman işte 'o parça olmaz', 'bu yazılım gelmez', 'uçak kalkmaz'. Sen seyredersin. Şimdi öyle mi? Şimdi oran yüzde 80'lere çıktı. Kim yaptı bunu? Türk mühendisleri yaptı, Türk sanayisi yaptı, Türk insanı yaptı, Türk devleti yaptı. Biz yaptık, yaparız. Bu gençler yapar. Bakın tüm TÜSAŞ'da 8 bin mühendis çalışıyor. Baykar'da binlerce mühendis çalışıyor. Baktığınız zaman pek çok sanayi kuruluşunda binlerce kişi çalışıyor. Bu yazılımları kim yapıyor? Bu ülkenin çocukları yapıyor, bu gençler yapıyor, biz yapıyoruz. O yüzden bizim bu özgüvenimizi yükseltmemiz lazım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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