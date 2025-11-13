Bakan Bak: "Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin %97'sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin %97'sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ak Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesini görüşmek için toplandı. Komisyon, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumu ile başladı. Türkiye'de faaliyet gösteren 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampının milyonlarca gencin buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Bakan Bak, "Gençlerimiz burada bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta, tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 9 gençlik merkezi ve 5 kamp bulunmaktaydı. Gençlik merkezlerimizde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütülmektedir. Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı da 378'e ulaşmıştır. 11'i deniz, 32'si doğa kampı olmak üzere toplam 43 kampımızda bu yıl 253 Bin 328 gencimizi ağırladık; 2028 yılının sonuna kadar da 1 milyon gencimizi Bir Kardeşlik İklimi olarak adlandırdığımız kamplarımızda misafir etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yıl İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer aldık"

ÜNİDES kapsamında beş dönem boyunca 3017 yerel, 1427 ulusal olmak üzere tam 4 bin 444 projeye 338 Milyon 260 Bin TL destek sağlandığını ifade eden Bak, "Bu yıl, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle '110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale' projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale'ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a uzanan tarihi bir yolculuk gerçekleştirdik. Bilim ve teknoloji alanında 138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zeka ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Atölyede 35 Bin 572 genç eğitim almakta, 13 Bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Bugüne kadar 9 Bin 490 öğrenci Deneyap'tan mezun olmuştur. Bu yıl da İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer aldık, gençlerimiz burada projeleriyle çeşitli dereceler kazandılar. Bu vesileyle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne gençlerimizle birlikte güçlü bir destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bağımlılıkla mücadele, Bakanlığımızın en temel önceliklerinden biridir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Bak, "Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bağımlılıkla mücadele, Bakanlığımızın en temel önceliklerinden biridir ve hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımızdaki kültür, sanat, bilim, teknoloji ve spor faaliyetlerinin her biri ve bunları gerçekleştirmek için harcadığımız her bütçe kalemi; gençlerimizi bağımlılıktan koruma, onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacı taşımaktadır. Bilhassa spor, bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu, önleyici unsur olarak kabul edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni bir adım attık ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nı kurduk; Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Yurtlardaki yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla Avrupa'yı geride bırakan bir Türkiye var"

2002 yılının sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 Bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini hatırlatan Bakan Bak, "Biz bu hizmet kapasitesini bugün itibarıyla 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC'de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 Milyon 3 Bin 259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Bu tablo sadece sayısal bir başarı değildir; aynı zamanda gençliğe verilen önemin, Türkiye'nin yükselen potansiyelinin ve güçlü devlet geleneğimizin en somut göstergelerinden biridir. Yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bu alanda Avrupa'yı geride bırakan bir Türkiye var" dedi.

"Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin %97'sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik"

Yurtlarda 7/24 sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkanlarıyla gençlere güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağladıklarının altını çizen Bak, "2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin %97'sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Bu oran, hem planlama hem de kapasite yönetimi bakımından önemli bir başarıdır. Gençlerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri de bizim için öncelikli bir meseledir. Bu kapsamda yemek hizmetlerimizi hijyen standartlarına uygun, besin değeri yüksek ve dengeli menüler eşliğinde üniversiteli gençlerimize sunuyoruz. Yalnızca 2024-2025 öğretim döneminde öğrencilerimize 31 Milyar 599 Milyon 612 Bin 790 TL beslenme yardımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir"

Her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmak, aktif yaşam kültürünü toplumun geneline yaymak ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturmak için hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyleyen Bak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda, yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, MASAK'tan BTK'ya kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte; toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır" dedi.

Bütçe görüşmeleri devam ediyor - ANKARA