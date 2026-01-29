Bakan Bak, Ankara Diplomat Akademi Kampı'nın açılış dersinde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada büyük krizler var. Bu krizler artarak devam ediyor. Masada güçlü bir Türkiye olması gerekiyor." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Bakan Bak, Ankara Diplomat Akademi Kampı'nın açılış programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kampın Birinci TBMM Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeki açılış dersinde konuşan Bak, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a katılımları için teşekkür ederek, "Bu bir gelenek haline geldi. Sayın TBMM Başkanımız bizi kırmıyor. Her sene bu organizasyonumuzda, Gazi Meclis'in eski binasında bizleri ağırlıyor ve sizlere hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla tematik kampları organize ettiklerini dile getiren Bak, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tematik kampları gerçekten çok önemsiyoruz. Bu kamplarda hukuktan teknolojiye, gastronomiden diplomasiye, yapay zekadan sosyal medyaya kadar çeşitli konularda arkadaşlarımız kamplara katılıyor. Sizin için de bir değişiklik, tecrübe kazanma süreci oluyor. Ankara'ya geldiniz, önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantınız vardı. Sayın Hasan Doğan ve eski Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu sizlere hitap etti, tecrübelerini paylaştı."

Bak, Türkiye'nin önemli bir bölgede yer aldığını ve önemli sınavlardan geçtiğini belirterek, "Ben, diplomasi akademisi okumuş da sayılırım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışırken NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı yaptım. Tabii biliyorsunuz NATO, dünyada çok önemli bir örgüt. Biz de oranın güçlü bir üyesiyiz. Bölgemizde yaşanan süreçlere baktığımız zaman da Türkiye'nin güçlü bir liderliğe, güçlü bir yapıya ve güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi görüşmelerini, ataklarını hepiniz çok yakından takip ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

" Diplomasi, sihirli bir değnek"

Spor diplomasisinin önemine değinen Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Biz, spor diplomasisinde sporun ortak bir dil olduğunu da ifade ediyoruz. Bir tecrübemi ifade edeyim, NATO'da çok gergin toplantılar olduğu zamanlarda İtalyanlarla, İngilizlerle veya Almanlarla bir konu üzerinde görüşmeden önce futbol konuşuyorduk. 'Bayern Münih'in, Liverpool'un maçı ne oldu, Manchester United ne yaptı? Şu transfer nasıl oldu?' diyordum. Ortak bir dilde, zeminde görüşerek bir diplomasi oluşturuyorsun. Diplomasi, gerçekten sihirli bir değnek diyebiliriz. Çok şey kazanabilirsiniz. Masada elde ettikleriniz çok önemli. O yüzden birinci konu, çok derin bir 'background'a sahip olmak gerekiyor. Kendi alanınızda, dünya siyasetinde, ekonomisinde, jeopolitiğinde ve enerji yapılarında başta olmak üzere. Dolayısıyla çok güçlü bir yapıya ihtiyaç var."

Gençlere kendilerini çok iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Bak, "Dünyayı takip etmek gerekiyor. Sadece Türkiye değil, bölgemiz değil. Dünyadaki gelişmeler hızla değişiyor. Çağımızda da yaşananları görüyorsunuz. Venezuela'da olana bakıyorsunuz. Dön İran'a, dön İsrail'e, dön Rusya-Ukrayna krizine. Dünyada büyük krizler var. Bu krizler artarak devam ediyor. Burada ne olması gerekiyor? Masada güçlü bir Türkiye olması gerekiyor. Edilgen değil, etken bir Türkiye'ye ihtiyaç var. O yüzden kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Lisan kapasitemizi geliştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliğine vurgu yapan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği gerçekten dünyada örnek. Hiçbir lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' demedi. Dolayısıyla böyle güçlü bir liderlikle Türkiye'miz son 24 yıldır bölgesinde ve dünyada önemli bir rol oynuyor. Güçlü teknoloji yatırımı, siyasi dil... Arabuluculuk konusunda sözümüzün güvenirliği açısından çok önemliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımları önemli. Ben de tabii çok ufak yaştan beri kendisiyle çalıştığım için biraz oradan bir şeyler öğrendik. Tekrar hoş geldiniz, sizlere başarılar diliyorum. Sizleri seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Gençliğin Yüzyılı', 'Sporun Yüzyılı' diyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah, Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil edersiniz."

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.