Bakan Bak: 1 milyon öğrencimizi yurtlarımızda ağırlıyoruz

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Bak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bağımlılıkla mücadeleye ayrılan bütçeye yönelik eleştirileri değerlendiren Bakan Bak, "Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelesine bakanlığımızın ayırdığı bütçenin sadece 59 milyon lira olduğunu iddia ediyorlar; bu doğru değil, bunu defalarca anlattık. Bu teknik bir konu bunu strateji ve bütçeyle görüşeceğiz ve düzelteceğiz. Öncelikle bir rakam vereyim; bu yıl bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar için 200 milyon lira proje için veriliyor bu, sadece hocaların ve derneklerin çalışmalarıyla ilgilidir. Yaptığımız her tesisin, her eserin, sahaya, yüzme havuzuna getirdiğimiz her çocuğun, her mahallede açtığımız sahanın, her salonun asıl amacı gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sporla enerjilerinin alınması ve spora davet edilmesi. Ayrıca biz bağımlılıkla mücadele konusunda daire başkanlığı kurduk, onlar çalışmaları yürütüyor. Sadece bir örnek vereyim; Edirne Valiliğimiz ile daire başkanlığımızın Roman mahallelerinde gençlerle yaptığımız çalışmalar sonucunda çocukların okula gitme oranı arttı, suçtan uzaklaşma oranları arttı, topluma katılma oranları arttı, paylaşma oranları arttı. Bunların hepsi sporla oldu. Spor iyileştiricidir, sporun birleştirici gücü çok önemli. Bütün yaptıklarımızın hepsi bağımlılıkla mücadeledir. Biz önleyici kısmındayız. Bu noktada Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu var, bu Komisyonun bir üyesi bizim Bakanlığımız. Bununla ilgili toplantılarımız Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülüyor, ilgili bakanlıklar var. Biz Ankara'da ve İstanbul'da pilot çalışma yapıyoruz. İstanbul'da sadece mahalledeyiz, polis teşkilatıyla beraber yaptığımız çalışma var. Dolayısıyla gençlerin kötü alışkanlıktan uzak tutulması için yaptığımız bu çalışmaları ifade ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE SPOR ORGANİZASYONLARINDA MARKADIR'

Türkiye'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlardan bahseden Bakan Bak, "Türkiye'de 2032'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edeceğiz. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali İstanbul'da yapılacak, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali İstanbul'da yapılacak, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmak için kulislerimiz devam ediyor, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ülkemizde yapılacak, 2027 Avrupa Oyunları organizasyonunu da TMOK-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber organize edeceğiz. 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları Mersin'de yapılacak. Başta boks, güreş olmak üzere pek çok federasyonumuzu ilgilendiren uluslararası turnuva Türkiye'de yapılıyor. Dolayısıyla, Türkiye spor organizasyonlarında bir markadır. O yüzden, bunu da ifade etmek istedim" diye konuştu.

'HER ÖĞRENCİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ'

Bakan Bak, Muş'ta bulunan KYK yurdunda kalan öğrencilerin zehirlendiğine dair yapılan konuşmaları hatırlatarak, "19 öğrencinin şikayetiyle hastaneye gidiyor, hiçbir zehirlenme belirtisine rastlanmıyor. Fakat biz araştırmamıza devam ediyoruz. Siz gündeme getirdiniz, biz de takip ediyoruz. Hastaneden aldığımız raporları takip ediyoruz. Tabii ki her bir öğrenci bizim için kıymetli. Hatası olan varsa gerekli işlemi yapıyoruz, lisansın iptal ediyoruz, yeni işleticiye veriyoruz veya takip ediyoruz. Biz de çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz, rahat etmesini istiyoruz; tabii ki takip ediyoruz, bizim de işimiz bu" dedi.

'FUTBOLDA TEMİZ ELLER İSTİYORUZ'

Futbolda yürütülen bahis soruşturması ile ilgili güncel bilgileri paylaşan Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Futbol Federasyonuyla beraber yapılan soruşturma var ama aslında bunun başlangıcı biz bir 1,5 yıl önce Adalet Bakanı, İçişleri Bakanıyla birlikte başlattığımız bir çalışmadır. Biz futbolda temiz eller istiyoruz. Diğer branşlarda da temiz eller istiyoruz. Şu ana kadar rakamları da söyleyeyim: 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor, biz takip ediyoruz özellikle. Şu anda yaklaşık 5 bin bilgi tarandı, bunların içinde teknik direktörler var, kulüp yöneticileri var; bunları da takip ediyoruz, bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle, nereye varırsa varsın, bunu takip ediyoruz sonuna kadar. Bu süreçte Süper Lig'den 27, 1'inci Lig'den 77, 2'nci Lig'den 282, 3'üncü Lig'den 629 ve amatörden 9 futbolcunun, bin 20 futbolcunun bahis soruşturması var. Bunlara verilenler idari ceza. Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Talimatı'nda var bu; ona göre hak mahrumiyeti veriliyor. Ayrıca, savcılık devam ediyor, 2'nci dalga başladı; bu 2'nci dalgada da tutuklanan sporcular var, kulüp yöneticileri var. Tabii, menajerler de var sırada. Bunları kararlılıkla takip ediyoruz. Bunun içerisinde Metehan Baltacı, Ahmet Çakar gibi isimler var."

'LGBT LOBİLERİ GENÇLERİMİZİ SATIN ALAMAZ'

Bakan Bak, DEM Parti milletvekillerinin kürsüye karikatür ile çıkmasını hatırlatarak, "Burada talihsiz bir şey yaşandı. Ben kürsüde konuşma yaparken şahsıma ellerindeki karikatürü ve LGBT renklerini taşıyan bir şey gösterdi vekiller; bunları kınıyorum ben. Özellikle gençlerimizi ve toplumumuzu LGBT, cinsiyetsizleştirme gibi sapkın akımlarla zehirleyemeyeceksiniz. LGBT lobileri gençlerimizi satın alamaz, milli değerlerimizi bozamaz; ancak sizleri esir alır, piyon gibi kullanır" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.