Bakan Akar, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili detay paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Diyorlar ki; 'Nereye kadar operasyon yapacaksınız?' Her yere kadar, teröristlerin olduğu yer. Terörist neredeyse Mehmetçik oraya kadar gidecek ve bunları etkisiz hale getirecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Diyorlar ki; 'Nereye kadar operasyon yapacaksınız?' Her yere kadar, teröristlerin olduğu yer. Terörist neredeyse Mehmetçik oraya kadar gidecek ve bunları etkisiz hale getirecek" dedi. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili detayları paylaşan Bakan Akar, "Afrin'deki harekatın ilk günü Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 72 şehidimiz olduğu için 72 uçakla operasyonu başlattık. Çok şükür onları da kazdıkları çukurları, yaptıkları hendeklere, tünellere gömdük" diye konuştu.

Kayseri Üniversitesinde düzenlenen Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; terörist neredeyse Mehmetçiğin hedefinin de orası olduğunu kaydetti. Terörü kaynağında yok etmek için kararlı olduklarının altını çizen Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'te şu an içinde bulunduğumuz terörle mücadele safhası başladı. Büyük bir hava harekatıyla başladı, büyük bir mücadele verildi, 'girilemez' denilen yerlere girildi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıkıldı. Onların orada yaptıkları ne varsa başlarına yıkıldı. Teröristler orada Mehmetçiğin karşısında duramayacaklarını gördükten sonra kendilerince bir cinlik yaptılar, il ve ilçelerde çukur operasyonlarıyla Mehmetçiğe karşı koymaya çalıştılar. Yine orada yapılan büyük mücadele ile askerimiz, polisimiz, jandarmamız tek yumruk olarak teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüler. Teröristler arkalarına bakmadan kaçtı. Nereye kaçtılar? Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine. Bunlar kendilerince tekrar nefeslenip, canlanıp tekrar başımıza bela olmayı beklediler ama bizim konseptimiz farklı. Bizim konseptimiz şu; terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristi kaynağında yok etmek için azimli ve kararlıyız. Bir daha onlara fırsat vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Diyorlar ki; 'Nereye kadar operasyon yapacaksınız?' Her yere kadar, teröristlerin olduğu yer. Terörist neredeyse Mehmetçik oraya kadar gidecek ve bunları etkisiz hale getirecek" şeklinde konuştu.

"4 bin 500 DEAŞ'lı kazdıkları çukurlara gömüldü"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Bakan Akar, "Çukur operasyonları bitti, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü, bildiğiniz gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Arkadaşlarımızla bize verilen görev ve misyon neyse Allah'a şükür gereğini yaptık. Milletimizle beraber bunları defettik. 15 Temmuz'dan sonra 'artık bu ordu bitti, gitti' gibi bir sürü safsata denilirken Türk Silahlı Kuvvetleri; DEAŞ'ın en önde gelenleri dahil Fırat Kalkanı Harekatı'yla 4 bin 500'ünü göğüs göğüse mücadele ederek kazdıkları çukura gömdüler. Biz DEAŞ'a keyfimizden müdahale etmedik. Çünkü bizim sınırları koruma görevimiz var. Akabinde Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı icra ettik. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı icra edildi. En sonunda İdlib bölgesinde Barış Kalkanı Harekatı icra edildi. Biz hiçbir şekilde işgalci değiliz, asla böyle bir şey yok. Bizim yaptığımız hudutlarımızın, vatandaşımızın güvenliği. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu misyonu kimse alamaz, bu konuda kimse herhangi bir talimatta bulunamaz. Biz ülkemizi ve milletimizi korumakta, kollamakta kararlıyız. Sizlerin de sevgisi ve duasıyla Allah'a çok şükür yaptık, yapacağız" dedi.

"72 şehidimiz için 72 uçakla operasyonu başlattık"

Zeytin Dalı Harekatı hakkında detay paylaşan Bakan Akar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Afrin'deki harekatın ilk günü Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 72 şehidimiz olduğu için 72 uçakla operasyonu başlattık. Çok şükür onları da kazdıkları çukurları, yaptıkları hendeklere, tünellere gömdük. Zeytin Dalı Harekatı'nda da toplam 7 bin 447 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik tarafından. ve 18 Mart Zafer Günü'müze denk gelecek şekilde de operasyon tamamlandı." - KAYSERİ