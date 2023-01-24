Bakan Akar: Zap bölgesi teröristlerden temizlendi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının 1 yıllığına İngiltere'den Türkiye'ye geçmesinin ardından yapılacak faaliyetlere ilişkin, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarındaki tek hedefin teröristler olduğunu vurguladı. Terörle mücadelenin kararlılıkla, artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini kaydeden Akar, "'Pençe-Kilit Operasyonu'nda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe-Kilit Operasyonu'yla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi" diye konuştu.