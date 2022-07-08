Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Süleyman Şah Türbesi ziyareti

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep'e geldi.

Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile sınır hattına geçti.

Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Bakan Akar daha sonra Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8. Hudut Bölük Komutanlığına gitti.

Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde artan terör saldırılarına ilişkin bilgi alan, sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla türbeyi ziyaret ederek dua da etti. Ziyaretinin sonunda Bakan Akar öptüğü Türk bayrağını karakol komutanına emanet etti.

8. Hudut Bölük Komutanlığında Mehmetçik ile bayramlaşan Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.