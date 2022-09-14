Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar Reznikov ve Kubrakov ile telefonda görüştü Politika Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Politika Kaynak: AA / İsa Toprak Hulusi Akar Ukrayna Politika Güncel Haberler

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