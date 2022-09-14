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Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar Reznikov ve Kubrakov ile telefonda görüştü

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Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar Reznikov ve Kubrakov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika

Hulusi Akar Ukrayna Politika Güncel Haberler

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