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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezindeki işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet de ifade edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar Ukrayna Politika Haberler

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