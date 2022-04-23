Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Bakan Akar tarafından; bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı" denildi.

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Demirören Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Milli, Politika, Haberler

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