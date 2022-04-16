Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye'ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika