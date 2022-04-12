Bakan Akar: "(Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. - Haberler

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Bakan Akar: "(Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar: '(Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti.

Bakan Akar: "(Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti.

Bakan Akar: "( Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Politika, Haberler

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