Bakan Akar: "( Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika