Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü Politika Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildiği belirtildi. (Musa Erdoğan - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Hulusi Akar Ukrayna Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.