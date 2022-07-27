Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Haberler

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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede; Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Hulusi Akar Ukrayna Politika Haberler

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