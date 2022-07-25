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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefonda görüştü

AA - Kemal Karadağ - Politika
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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar görüşmede, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.

AA / Kemal Karadağ - Politika

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