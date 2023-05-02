Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı'nın askerlerini taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu Şehit Komandolar Durağı'nda düzenlenen anma programına katıldı. Programda konuşan Bakan Akar, "Terör örgütü seçimleri umut olarak görüyor" dedi.

"Bunlar bebek katili, bunlarda kural kaide yok"

Terör örgütünde kural, kaide olmadığını ve örgütün bebek katili olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Bunlar bebek katili. Bunlarda hiçbir kural kaide yok. Bunlar hiçbir insanlık değeri yok. Bunlarda herhangi bir şekilde bir ahlaki değer yok. Bunlar gerçekten hayvandan aşağı. Dolayısıyla buradaki bu gençlerin katlinden bu adamlar sorumlu. Fakat bunların kanları yerde kalmadı arkadaşlar. Bunları yapanların hepsi bulundu ve bunların hepsine gerekli cevap verildi. Biz şunu iddia ediyoruz. Bir mücadele sırasında şehidimiz olabilir, gazimiz olabilir. Fakat bizim silahlı kuvvetler olarak iddiamız bizim takip ettiğimiz ilke hiçbir şekilde şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Oradaki şehitlerimizin, gazilerimizin yakınlarının özellikle gördüğümüz, beraber yaşadığımız evlatlarının gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bunlar hesabını sorduk, soracağız. İnşallah geldiğimiz şu anda teröristlerin elebaşları çığlık çığlığa panik içindeler. Efendilerinden yardım almak için efendilerin onlara medet etmesi için yardım etmesi için gece gündüz panik içinde çığlıklar atıyorlar. Bu efendilerin bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunlara ne kadar desteklerse desteklesin, bunlara ne verirlerse versinler. Helikopter de versinler silah da versinler ne verirlerse versinler arkadaşlarım. Dönmek yok. Dönmek yok" dedi.

"Terör örgütü seçimleri umut olarak görüyor"

Bakan Akar, terör örgütünün14 Mayıs seçimlerini umut olarak gördüğünü söyleyerek, "Teröristlerin önünde iki yol var. Her zaman söylediğimiz şey. ya gömülecekler. Yahut da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok. Burada bizim görmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken bir tarafta sözde bu elebaşları, efendilerinden yardım istiyor. Fakat diğer taraftan da teröristlere, gece gündüz, seçimleri bekleyin diyorlar. Seçimleri umut olarak görüyorlar. Bunu da görmemiz lazım. Bu manada bizim hepimizin uyanık olması lazım. Bunu buradan bir kez söylüyor. Bazı gafiller var bazı hain alçaklar var. Bu teröristlerle iş birliği yapanlar var. Özellikle gafillerin uyanmasını bekliyoruz. Teröristle de iş birliği yapılmaz. Onlara yol yürünmez. Onların bindiği kayığa binilmez. Onlarla efendim herhangi bir anlaşma, sözleşme yapılmaz. Bunların hepsi büyük bir alçaklık, büyük bir hainliktir. Bunlara söz verilmez. Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez. Bu kadar bizim şehitlerimiz pahasına, gazilerimiz pahasına elde ettiğimiz kazanımların bir şekilde böyle kağıt üzerinde vazgeçilmesi tekrar yirmi sene otuz sene önceye dönülmesi, yeni baştan terörle mücadele, yeni baştan enerji, yeni baştan şehitler, yeni baştan tehdit, yeni baştan çocukların hayatının zehir olmasını, bu milletin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen anma programına Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve protokol üyeleri katıldı. - KAYSERİ