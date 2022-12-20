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Bakan Akar: "Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almaktadır.

Politika Haberleri

Bakan Akar: 'Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almaktadır.

Bakan Akar: "Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almaktadır.

Bakan Akar: "Terör örgütü PKK/ Ypg, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almaktadır. Ülkemizin ve sınırlarımızın korunması için BM Şartı'nın 51. Maddesi'nden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktayız. Bunu yaparken de kimseden izin almamız söz konusu değildir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye YPG PKK Politika Haberler

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