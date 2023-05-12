Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidildiğini açıkladı. Akar, ayrıca Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını ve komşularına karşı saldırgan tutum içinde olmadıklarını vurguladı.

Bakan Akar: Tahıl anlaşmasında mutabakata doğru gidiliyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muğla'da düzenlenen 'Kurtaran 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinde katıldı. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti. Bakan Akar, tatbikatın başarısı dolayısıyla personeli tebrik etti.

Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü formattaki toplantıyı hatırlatarak, "Gelen ilk bilgiler kapsamında İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Bununla beraber bizim Ukrayna limanlarında ticari gemilerimiz var. 6 geminin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Akar'ın gelişi

- Personeli selamlama

- Tatbikat

- Akar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,