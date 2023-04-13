Bakan Akar seçim çalışmasına türbe ziyareti ile başladı

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, il teşkilatı ile birlikte türbe ziyareti yaptıktan sonra seçim çalışmalarına başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti Kayseri 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanları ve milletvekili adayları ile beraber Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Akar, burada dua etti. Türbe çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akar, fotoğraf da çekildi.

Burada açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İlginize ve teveccühünüze tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün burada seçim sürecini başlatıyoruz. Dualarla, niyazlarla, iyi niyetlerle, hayır duasıyla. Sizlerin de güvenine, Kayserili hemşehrilerimizin güvenine, sevgisine ve duasına layık olmak için çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin daha ileri gitmesi için, daha güvenli müreffeh bir ülke için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Seçim süreci başladı. Aday arkadaşlarımızla beraber ileride daha teferruatlı görüşmelerimiz olacak. Kayserili hemşehrilerime selamlarımı ve saygılarımızı sunuyorum. Şahsım ve arkadaşlarım adına onlara hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ