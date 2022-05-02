Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından; insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı. Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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