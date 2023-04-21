Bakan Akar, ramazanın son iftarını şehit aileleri ve gazilerle TSK'nın yeni "amiral gemisinde" yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'da,...

Bakan Akar, ramazanın son iftarını şehit aileleri ve gazilerle Tsk'nın yeni "amiral gemisinde" yaptı

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'da, şehit aileleri ve gazilerle yaptı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile halkın ziyareti için Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu'ya geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra geminin savaş harekat merkezine çıkan Akar başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımı ile video telekonferans düzenlendi.

Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni "amiral gemisi" olarak nitelendirilen TCG Anadolu'dan yapılan video telekonferans toplantıda, Libya açıklarında görev yapan Türk Görev Grubu unsurlarından, BM görevi kapsamında Lübnan açıklarında bulunan TCG Salihreis'e, Filyos açıklarında görevli TCG Fatih'ten, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Donanma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat merkezlerine kadar birçok noktaya bağlanarak faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

TCG Anadolu'yu büyük bir gurur kaynağı olarak nitelendiren Akar, yapılan toplantının da geminin iletişim gücünü göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı. TCG Anadolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katıldığı törenle 10 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini hatırlatan Akar, geminin 17 Nisan'dan itibaren halkın ziyaretine açıldığını söyledi.

Yerli ve milli savunma sanayinin geldiği noktayı göstermesi bakımından büyük bir övünç kaynağı olarak nitelendirdiği geminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşın ziyaretine açıldığını belirten Akar, "TCG Anadolu'yu 4 günde 52 bin vatandaşımız ziyaret etti. Bu asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine olan sarsılmaz sevgisi, güveni ve duasını gösteriyor" diye konuştu. En büyük takdiri güvenilmek, en büyük başarıyı da bu güvene layık olmak olarak değerlendiren Akar, şunları söyledi:

"Bize verilen görevleri en hassas şekilde vatan, millet için yapmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'da ise hem Deniz Kuvvetlerimizin hem Hava Kuvvetlerimizin geldiği noktanın gururunu hem vatandaşlarımızla paylaşacağız hem de görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun diye Sarayburnu'ndan Karadeniz'e doğru TCG Anadolu'nun bir seyri olacak. Seyre Hava Kuvvetlerimizin çelik kanatları da eşlik edecek. Hem Ramazan Bayramı'nı hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de Silahlı Kuvvetlerimizin geldiği noktanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. 23 Nisan'da saat 09.00'dan itibaren TCG Anadolu, Karadeniz'e doğru Sarayburnu'ndan seyre başlayacak. Avrupa ve Asya yakasındaki bütün vatandaşlarımızı bu gururu bizimle paylaşmaya davet ediyoruz, onları bekliyoruz."

"Müthiş bir hareket kabiliyeti, yetenek"

TCG Anadolu'yu Türk mühendisliğinin, işçiliğinin, müteşebbisinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin ve Türkiye'nin büyük bir başarısı, iftihar ve gurur tablosu olarak nitelendiren Akar, geminin barış ve kriz dönemlerinde ayrı görevlerinin olacağını, olası insani yardım harekatı ile afet ve acil durum faaliyetlerinde görevlendirileceğini belirtti. TCG Anadolu'yu Türk denizcilik tarihi ile yerli ve milli savunma sanayinin önemli bir köşe taşı olarak değerlendiren Akar, bunların devamının da geleceğini söyledi.

Geminin özelliklerine ilişkin de değerlendirmelere bulunan Akar, "Yani bu gemi herhangi bir ikmale ihtiyaç duymadan ABD'ye gidip geliyor. Bu müthiş bir hareket kabiliyeti, yetenek" dedi.

Daha sonra gemiye davet edilen şehit aileleri ve gazilerle TCG Anadolu'yu gezen Akar, iftar saatinde yemekhaneye geçerek ramazan ayının son iftarını onlarla yaptı.

"Hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz"

İftarın ardından konuşan Akar, ister terörle, isterse "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele olsun Mehmetçiğin önemli görevler üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında aslan payı şehitlerimize ve gazilerimize ait. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Onların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil. Milletimiz şehitlerimizin, gazilerimizin açtığı yoldan ilerliyor. Onların kahramanlığı olmasa bugünlere gelmemiz mümkün değildi. Biz her zaman onları saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca şehitlerimizin bir damla kanlarını, kıymetli ailelerinin bir damla gözyaşını yerde bırakmadık, bırakmayacağız, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz"

Şehit ve gazi ailelerinin gösterdiği fedakarlıklara da vurgu yapan Akar, "Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyor, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için diğer ülkelerin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Biz ne yaparsak yapalım şehit ve gazi ailelerinin haklarını ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere son dönemdeki başarılı çalışmalarda büyük fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları ile tüm milletin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Akar, sözlerini gemi personeline yönelik, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta yolunuz, bahtınız açık olsun" ifadesi ile tamamladı.

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