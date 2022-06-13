Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.
Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Demirören Haber Ajansı / Politika