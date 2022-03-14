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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek. NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Bakan Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Milli, Politika, Haberler

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