Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti - Haberler

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Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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