Bakan Akar: Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor (2)

DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bünyan ve Tomarza ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından, Kurşunlu Otoparkı'nda kurulan 'Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Mehmetçiğin neler kullandığını, nelerle mücadele ettiğini, diğer taraftan da ülkemizde yerli ve milli olarak son 15-20 yılda neler yapıldığını, nerelere geldiğimizi büyük bir onurla ve gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu serginin amacı bu. Burada gerçekten çok yüksek teknoloji kullanılıyor. Bunlar önemli başarıların göstergesi. Bu şekliyle elimizdeki bütün silah ve mühimmatı ve onlarla alakalı diğer teçhizatı da kısa bir sürede sizlerle paylaşmamız mümkün oldu. Bunların hepsi birleştiğinde silahlı kuvvetlerimizin, ülkemizi ve milletimizi savunmak ve güvenliğini sağlamak için yaptığı terörle mücadelede nasıl ileri gittiğini, bunların neler olduğunu, Mehmetçiğin kahramanlığının yanı sıra elimizdeki araç gereç ve mühimmatın da üstün teknolojiye sahip olmasıyla Mehmetçik'in görevini çok başarılı bir şekilde yaptığını burada görüyoruz. Bu noktaya gelinmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviki, destekleri ve bu konuda gösterdikleri anlayış ve bütün imkanları seferber etmesi bizim işlerimizi kolaylaştırmıştır" diye konuştu.

Savunma sanayinde önemli gelişmelerin olduğunu belirten Bakar Akar, "Havaikmal fabrikasındaki gelişmelerimiz mevcut. ASPİLSAN çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan TOMTAŞ'la alakalı, TUSAŞ ve ASFAT'la beraber geliştirdi, geliştiriliyor. Buna benzer birçok girişim çok süratli bir şekilde devam etmekte. Bizim azimli ve kararlı çalışmalarımız çok da önemli sonuçlar doğuracak. Bu sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dost ülkeler için de bir önem arz etmekte. Bu konuda açık, örtülü ambargolara karşı mücadelemizi açıkça sürdürdük. Milli uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Artık hiçbir engel tanımıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, 'cin şişeden çıktı.' Bunu sona kadar götürüp başaracağız" ifadelerini kullandı.