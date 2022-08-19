Bakan Akar, Lviv'de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - LVİV Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Hulusi Akar Ukrayna Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Akar, Lviv'de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.