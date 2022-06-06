Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü - Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü
AA - Sefa Şahin - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Pabriks görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
AA / Sefa Şahin - Politika