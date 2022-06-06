Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Pabriks görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu. AA / Sefa Şahin - Politika Hulusi Akar Letonya Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.