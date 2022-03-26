Bakan Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi kabul etti - Haberler

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Bakan Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi kabul etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Cumhuriyet, Kıbrıs, Milli, Politika, Haberler

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