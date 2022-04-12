Bakan Akar: "(Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla... - Haberler

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Bakan Akar: "(Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar: '(Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla...

Bakan Akar: "(Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor.

Bakan Akar: "( Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Karadeniz, Politika, Haberler

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