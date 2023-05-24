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Bakan Akar: '(Hudut güvenliği ile ilgili açıklamalar) Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler...

Bakan Akar: "(Hudut güvenliği ile ilgili açıklamalar) Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler...

Politika Haberleri

Bakan Akar: "(Hudut güvenliği ile ilgili açıklamalar) Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor.

Bakan Akar: "(Hudut güvenliği ile ilgili açıklamalar) Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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