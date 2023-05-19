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Bakan Akar: 'Fitne fesat sokmaya çalışanlara inanmayın'

Bakan Akar: 'Fitne fesat sokmaya çalışanlara inanmayın'

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Fitne fesat sokmaya çalışanlara kimse inanmasın. Daha iyiye, daha ileriye gideceğiz' dedi. Akar, Kayseri'de halkı selamladı ve cuma namazını Hunat Camii'nde kıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fitne fesat sokmaya çalışanlara kimse inanmasın. Daha iyiye, daha ileriye gideceğiz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde dolaşarak halkı selamladı. Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Akar'a halk yoğun ilgi gösterdi. Hunat Camii'nin yakınındaki bir çay ocağında oturan vatandaşların daveti üzerine onların yanına giderek çay içip sohbet eden Bakan Akar, "Bugüne kadar nereden nereye geldik unutmayın. Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar Kayseri Politika Haberler

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