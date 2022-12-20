Bakan Akar: "Dost ve müttefiklerimizden bu terör örgütüyle tüm bağlarını kesmelerini ve terör belasına karşı mücadelemizde bizimle samimi dayanışma... Politika Haberleri Bakan Akar: "Dost ve müttefiklerimizden bu terör örgütüyle tüm bağlarını kesmelerini ve terör belasına karşı mücadelemizde bizimle samimi dayanışma ve iş birliği içinde olmalarını bekliyoruz" Bakan Akar: "Dost ve müttefiklerimizden bu terör örgütüyle tüm bağlarını kesmelerini ve terör belasına karşı mücadelemizde bizimle samimi dayanışma ve iş birliği içinde olmalarını bekliyoruz" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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