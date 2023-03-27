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Bakan Akar: Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Politika Haberleri

Bakan Akar: Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Bakan Akar: Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir.

Bakan Akar: Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz. Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.

ANKARA,(DHA)-

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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