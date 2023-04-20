Bakan Akar: 'Deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı buruk bir halde geçiriyoruz'

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Ramazan Bayramı'na ilişkin, "Deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı buruk bir halde geçiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında bayramların, milli ve manevi değerlerin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Akar, "Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı buruk bir halde geçiriyoruz. Kayıplarımız çok, acımız derin. Ancak ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ilk günden itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde omuz omuza gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız" ifadelerine yer verdi.

"Bu topraklarda bu günlere gelmemizde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum"

Açıklamasında, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanan Akar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde TSK; Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden gayret göstermekte, Diğer yandan da egemenlik ve bağımsızlığımız için; Her türlü arazi ve iklim şartlarında "Hudut namustur" anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaktadır. Bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta; Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, komutanlarımıza ve asil milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Ayrıca Bakan Akar, yine açıklamasında, şehitlere, ebediyet intikal eden kahraman gazilere, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

"Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini de alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin; yanı sıra bu bayram gününde dahi aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en içten duygularla kutluyorum." - ANKARA