Bakan Akar'dan öğrencilere: 'Sizler donanımlı olduğunuz takdirde bizim geleceğimiz daha güvende olur'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fen lisesi olan Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Bakan Akar, "Sizler donanımlı olduğunuz takdirde bizim geleceğimiz daha güvende olur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fen lisesi olan Kayseri Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, Kayseri Lisesi'nin fen lisesi olmayı hak ettiğini söyleyerek, "Bundan kimsenin şüphesi yok. Formatların gerçekleşmesi bakımından bazı süreçleri Milli Eğitim Bakanımız Mahmut hocamız halletti. Hepimizin lisemizin tarihine layık olması gerekir. Bunun üzerinde çok durmamız lazım. 1893'ten beri faaliyet gösteren bir eğitim kurumu. Köklü bir eğitim kurumu. Şunu bilmemiz lazım. Devletler kurumlarla yaşıyor. Kurumlar çok önemli. Kurumları muhafaza etmemiz lazım, onları titizlikle koruyup, kollamamız lazım. Bizlerde bizden öncekilerin yaptıklarının üzerine bir şey koymamız lazım. Bu şanlı tarihe bilim olarak vatan, millet sevgisiyle, buradan çıkacak öğrencilerimizin başarısıyla bir şeyler koymaya çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Sizler donanımlı olduğunuz takdirde bizim geleceğimiz daha güvende olur"

Öğrencilere nasihatlerde Akar, "Sizler donanımlı olduğunuz takdirde bizim geleceğimiz daha güvende olur. 85 milyonun da sizden beklentisi budur. Tarihimizin, gelecek nesillerimizin sizden beklentisi bu. Bu konuda biz sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Unutmayın, en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarıda bu güvene layık olmaktır" diye konuştu.

Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de eşlik etti. - KAYSERİ